Jürgen Ligi ütles Postimehe otsestuudios Henn Põlluaasale, et Henn on Riigikogu esimehena läbi kukkunud ja on isegi omade seas naeruväärne. Põlluaasa sõnul oli tal aga riigikogus opositsiooni näol kallal viiskümmend hagijat. Tüli sai alguse juba esmaspäevasel riigikogu istungil, mis kujunes parajaks palaganiks.