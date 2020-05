Eriolukorra lõppedes on lasteaiad taas täitumas lastega. Näiteks Tallinnas tähendab see sageli 24 last rühmas. Hirm haigestumise ees on tekitanud osades lasteaedades soovi ise reegleid kehtestama hakata, samuti tuleb omavalitsustest vastukäivaid suuniseid. Näiteks ei taheta mõnes kohas rühma lasta üle 10 lapse või lõpetatakse kuni sügiseni õppetegevus. Mida sellest arvata?