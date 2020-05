Kas valitsus soovib ööelu välja suretada? Valitsuse korraldusega kehtib ka pärast eriolukorra lõppu piirang klubide ja baaride lahtiolekuaegadele kuni kella kümneni õhtul ja seda kuni esimese juulini. Ööklubide omanikud leiavad aga, et tegu on jaanalinnu efektiga, mis ei too kasu ei tervise, ega majanduse seisukohast.