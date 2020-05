Eriolukord on lõppenud, aga mis saab ööelust? Kas peod kolivad tänavatele? Kui kauaks jäävad suletuks ööklubid ja baarid? "Valitsus avab piire aga oma rahvast ei usalda", on baaripidajad ja ettevõtjad nördinud! Ööelu kolmeks ja pooleks kuuks lukku panemine on nende hinnangul ebaproportsionaalne ja suretab ettevõtlust.