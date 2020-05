Kas koroona antikehade kiirtestid on usaldusväärsed? Kolm Eesti ettevõtjat ostsid koroonakriisi tipphetkel 50 000 antikehade testi Lõuna-Koreast, et kinkida need riigile. Tegime seda testi nii Reporteri toimetuses, kui ka märtsis kroonahaigusega intensiivis oma elu eest võidelnud Anu Ojasega. Kohe näete, millised olid tulemused.