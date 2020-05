Reporter: Liis Lemsalu nime väärkasutatakse kahtlaste tervisetoodete reklaamimiseks

Kahjuks on maailmas palju pahatahtlike, kes kasutavad ära inimeste ebakindlusi ning mõne kuulsa inimese nägu ja nime, et reklaamida ohtlike pettusi. Lauljatar Liis Lemsalu fännid on viimasel ajal sotsiaalmeedias tähele pannud reklaampostitusi, milles reklaamitakse kahtlaseid kaalulangetuspreparaate. Artist palub sotsiaalmeedias abi oma jälgijatelt: «Et me ise neid reklaame Facebookis ning Instagramis ei näe, ei ole meil võimalik neid ka scamina raporteerida, seega palume sinu abi. Selle asemel, et reklaamile klikkida, palun vajuta reklaami üleval paremal nurgas olevale kolmele punktile ning vali REPORT AD -> Scam. Samuti on abi, kui saadad privaatsõnumina reklaami Facebooki või Instagrami lingi (mitte lingi, mis avaneb, kui reklaamile klikata). Olge valvsad ja hoitud!»