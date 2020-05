Põhjuseks lennuliikluse katkemine ning selle aeglane taastumine. Ka riigifirma Lennuliiklusteeninduse AS koondab. 213 Lennuliiklusteeninduse AS töötajast on plaanis koondada 33. Põhjuseks ettevõttel pole pakkuda samas mahus tööd, mis enne kriisi. Lisaks lendude arv on langenud 1996. aasta tasemele. Tallinna lennujaamast on hetkel võimalik lennata üheksasse sihtkohta ja seitsmesse riiki.