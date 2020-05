Kevad-suvi on perega reisimise aeg. Eriti lahedaks kujuneb see tänavu, sest moodi tõuseb mööda Eestit kondamine. Pikad autosõidud ei pea olema lastele aga alati piinarikkad ja tüütud. Lastevanematele on valmimas käsiraamat, mis õpetab kuidas ülemeelikud lapsed maha rahustada. Katsetame paari nippi, kas toimib.