Sel suvel võibki siis nii minna, et maasikad jäävad Eestis põllule. Põhjusel, et töökäsi pole ja maaeluminister Arvo Alleri seisukoht on, et välistööjõudu ei lubata riiki, sest see oleks ohuks Eesti inimeste tervisele. Kui lootusetu olukord tegelikult on, Reporter uuris lähemalt.