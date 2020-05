Eestlane on kade! Eestlane julgeb kommentaariumis teist sõimata, alandada ja häbistada. Seda muidugi ainult anonüümselt. Eestlane kirub, et raha on vähe, talle ei meeldi meie vabaduse rist ja isegi siis, kui pakuti tasuta ühistransporti algas kisa, kas on ikka mõistlik nii hooletult raha tuulde loopida? No on meil alles keeruline iseloom. Noor moelooja Tim Bluz tegi meie käitumisest kunsti!