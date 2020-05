Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi poolt täna välja käidud idee alustada peale kevadist koduõpet kooliga juba 15. augustil tekitas hämmingut ja teravat vastukaja haridustöötajate hulgas, kelle hinnangul on see mõte teostamatu. Ka Mailis Reps ise tunnistas, et vastavat riiklikku suunist ei ole ega tule.