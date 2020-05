Mustanahalise George Floydi surm Minneapolise politsei käe läbi on valla päästnud massirahutused mitmes USA linnas. Kõige hullem on olukord kaksiklinnades Minneapolises ja St. Paulis, kus täna öösel põletati maha politseijaoskond. Olgugi et politseinik sai mõrva- ja tahtmatu tapmise süüdistuse, on ameeriklased jätkuvalt tänavatel ning mässavad politseivägivalla vastu.