Pühapäeval jätkasid päästjad ja vabatahtlikud põlema puhkenud Klooga raba kustutamist. Põlenguala suuruseks on umbes 150 hektarit ja öö jooksul see õnneks ei laienenud. Kuigi tuli levis suurel alal ning kahes suunas, on Klooga raba kustutustööd jõudmas lõppfaasi.