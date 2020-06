Suvereporteri tunnusloo «Müüdud ja pakitud» video salvestati Läti piiri ääres. Küngaste ja metsade keskel, kus filmiti ka «Tõde ja õigust». Ma usun, et ka teil on kodus sel puhul laud kaetud, mis muud kui tehke suu magusaks. Täna paiskub rahva ette tunnusloo esitlus. Loo autorid on Karl-Ander Reisman, Uku Suviste ja teksti kirjutas Hendrik SalSaller.