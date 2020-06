Reporter püüdis kinni tema linnakanu murdnud rebase! Lugu nagu seiklusfilmis, kus uskuge või mitte see kaval reinuvader leebus niivõrd, et matsutas rõõmuga poest ostetud kanakoibi ja luristas voolikust vett peale. No vot selline elu siis Tallinna linnas. Mängu tulevad ka siilipoiss ja naabri kassid.