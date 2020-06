Võrgendikoid on pisiliblikad, mis on levinud kõikjal Eestis. Perekonnas on kokku 76 liiki, neist 10 elab Euroopas elab ja Eestis 7 liiki. Täiskasvanud võrgendikoi röövikud on aga paar sentimeetrit pikad, nad toituvad lehtedest ja paari kuu järel nukkuvad. Nädalapaari pärast kooruvad väikesed valged, mustade täppidega liblikad. Ning just neid ongi nüüd Haaberstis tuhendeid isegi sadu tuhandeid ehk võrgendkoi röövikuid!