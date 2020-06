Eluvõimalikkusest maal. Kuusetalu pererahvas on olnud Eesti suurimad roosikasvatajad. Kui odav import aga äri põhja lasi, siis on üritatud kasvatada teravilja, kuid põllumaad jäi väheks. Et ots-otsaga välja tulla, siis pandi püsti Eesti suurim jaanalinnukasvatus, mis 2009 aasta majanduskriisi ajal otsa sai ja nüüd on talupidamise ohjad haaranud 27aastane perepoeg Robi, kellest on saanud Läänemaa suurim kuuseistikute kasvataja.