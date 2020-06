Reporter: Keskerakonnale 50 000€ annetanud Jana-Helen Juhaste väidab, et annetus hoopis kallis ninanips lapse isale Martin Künnapasele!

Laupäevases Kuku raadio saates «Keskpäevatund» ütles saatejuht Priit Hõbemäg, et näib nagu oleks Keskerakonnale annetatud 50 000 euro ees soovitud saada Tallinna linnalt vastutulekut Hipodroomi kinnisvaraarendajatele. Samas on Jana-Helen Juhaste ja tema eksabikaasa Martin Künnap teinud avaliku ühispöördumise. Selles on saanud Juhaste maailmavaatelisest 50 000 eurosest annetusest Keskerakonnale hoopis ninanips ja kättemaks eksabikaasale. Kas ühisavaldus võib olla skandaali summutamise kaitsetaktika?