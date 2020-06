Peaminister Jüri Ratas ja sotsiaalminister Tanel Kiik tunnistasid Suvereporterile, et usalduslikku suhet Terviseameti ja valitsuse vahel pole tekkinud ja muudatused on vältimatud. Küsimusele, kas etteheiteid on vaid peadirektorile Merike Jürilole või juhtkonnale laiemalt, vastas Kiik, et Terviseametil on üks juht.