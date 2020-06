Euroopa Liidu idapiiri üks uhkemaid vaatamisväärsusi, Narva linnus, on jälle külastajatele lahti. Avatud on ka see osa linnusest, kuhu varem pääsesid vaid tuvid ja muuseumi oma töötajad! Idatiivas on nüüd piirikindluse avastamiskeskus.