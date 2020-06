Palava leitsakuga saab eestlastest rannarahvas. Vesi on juba rohkem kui paarkümmend kraadi soe. Varjuküljeks on aga käesoleva aasta uppunute statistika. Viimase paari päeva jooksul on uppunud kaks täisjõus meest, kelle viis märga hauda napsise peaga vette minek.