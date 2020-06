Üle nelja ja poole aasta vahi all kükitanud rahvusvahelise narkoäri korraldamises süüdistatav Jevgeni Medunitsa saab Jaanipäeval juba korralikult pidu panna! Et nelja ja poole aastaga ei suudetud Jevgenile kohtuotsust vormistada, otsustas Riigikohus lõpuks Jevgeni vabastada vangimajast. Edaspidi viibib narkoäri korraldamises süüdistatav Jevgeni Medunitsa juba kodus, kuid siiski elektroonilise valve all. Riigikohtuni viis Medunitsa kaasuse vandeadvokaadi abi Kristjan Tuul.