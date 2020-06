26. juuni on Jaak Joala 70. sünniaastapäev ning sel puhul ilmus eestikeelne kogumikplaat «Naerata». Kokku on kahel plaadil 45 pala, millest osa on tuntud, kuid esineb ka lugusid, mis aastate tolmuga kaetud ja vajavad taas meelde tuletamist.