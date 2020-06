Koalitsioon on teatanud soovist kaitsta abielu kui mehe ja naise vahelist liitu põhiseaduse tasemel ja tahab selle järgmisel aastal rahvahääletusele panna. Asjatundjad aga kinnitavad, et tegemist on poliitilise trikiga, mille abil saab teada vaid rahva meelsust, kuid põhiseadust selle abil muuta ei ole võimalik.