Millises Eesti linnas elavad kõige õnnelikumad Eesti naised? Legendid räägivad, et Tapal. Ja teate miks? Sinna on juba viimased 150 aastat toodud tegutsema tuhandeid meesraudteelasi ja ka sõdurpoisse. Nii on Tapa naistel Eestis kõige suurem noormeeste valik.