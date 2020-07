Kaitseväeteenistusse läheb igal aasta üle 3000 noore, kusjuures üle 40% on sööstnud sinna vabatahtlikult. Alati leidub ka vingujaid, kes tahavad teenistusest mööda hiilida. Aga on ka nutikaid, kes oskavad kaisteväest kasu lõigata! Sealt saab ju tasuta autojuhiload ja ka hambad korda. Ka jõusaalid on tasuta. Võib öelda, et elu on kaitseväes nagu lill. Või kuidas teie peres arvatakse?