Koroonakriisi tõttu kehtestatud reisipiirangud on hakanud leevenema ja Tallinna Lennujaamast saab juulis lennata juba 26 sihtkohta. Tundub, et eestlased pikalt aega ei raiska, sest esimesed tšarterlennud on reisikorraldajate sõnul juba välja müüdud!