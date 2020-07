Rahandusminister Martin Helme korraldus lõpetada võrdõiguslikkusega tegelevate ühingute rahastamine hasartmängumaksust on kehtiva seadusega vastuolus, just nii leiab Eesti Naisuurimuskeskus. Sotsiaalministri sõnul otsitakse võimalusi, et rahastamist jätkata.