Alles see oli, kui USA räppar Kanye West teatas, et tema kandideerib Ühendriikide järgmiseks presidendiks. Mõni mõtles, et tegemist on kindlasti naljaga, teised jällegi lootsid, et tegemist on naljaga. Oli see nali või mitte, kuid Kanyest ikkagi suure tõenäoseusega USA presidenti ei saa.