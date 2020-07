Kas tõesti algab järgmisel nädalal Antslas tõeline hipikokkutulek? Sajad vabameelsed inimesed üle maailma on juba teel Eesti poole, et osaleda nõndanimetatud Vikerkaare festivalil. Kokkutulek Sirli Sermani maal kestab vähemalt kuu aega. Sirli külalised elavad telkides või lageda taeva all, osaleda võib ka alasti! Šampoon ja hambapasta pole lubatud. Kohalikud on aga mures, et ega võõras rahvas mõnda haigust kaasa too?