Eestimaa külad on juuliks ellu ärganud. Ja see nädalavahetus pole vist Eestimaal nurka, kus midagi ei tomuks. Ligi 300 talupere üle Eesti on avanud oma uksed! Toimub avatud talude päev ja lisaks on Viimsis uhke Rannarahvafestival koos kohvikute päevadega! Tõotab tulla üks lõbus ja meeleolukas nädalavahetus Eestis.