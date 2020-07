Nii head elu nagu on Eestis, saavad hetkel maailmas nautida vaid väga vähesed inimesed. Enamus riikides on endiselt kahemeetri distantsi nõue ja maskide kandmine on siseruumides kohustuslik. Iga nädal kuuleme uudiseid, kuidas ähvardav teine puhang on vallutanud mõne riigi. Nii et kallis Eesti rahvas, naudime seda hetke, naudime vabadust! Aga tehkem seda mõistlikult!