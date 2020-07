Eestit on tabanud häda nii mõistuse, kui purjus pea pärast! Mõni mees kiidab, et ta ei oska ujuda, aga kui ta on ära joonud juba kolm õlut siis ta juba oskab ujuda. Või vähemalt arvab, et oskab. Kolme viimase päevaga on Eestis uppunud juba kolm meest. Viimane neist jättis elu Järvamaa vetesse.