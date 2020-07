Tänavune suvi on marjade ja seentega sealmaal, et rahvas on hakanud taas korilusega mässama. Aga see võib olla ka eluohtlik! Ida prefektuuri politseikoer Nitro päästis metsast kolm naist, kes läksid Lüganuse vallas Tarumaa küla kandis seenele. Mõne aja pärast mõistsid naised, et iseseisvalt nad tagasiteed ei leia.