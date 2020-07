Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tallinna Ülikoolist jääb tänavu välja ligi 500 välisüliõpilast, kelle kodumaal on kõrge koroonarisk. Et tudengid said väljajäämisest teada alles siis, kui nad olid juba ülikooli vastu võetud, on koolide ja õppurite vahel tekkinud vastasseis, mille tulemusena esitati petitsioon Eesti valitsusele.