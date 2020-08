"Tallinnat on tabanud kohutav mõrvalaine ja ainult apteeker Melchior suudab roimari kätte saada." Selline on praegu filmitava triloogia esimese osa „Apteeker Melchior“ väga lühike kokkuvõte. Teisipäeval algasid võtted Narva linnuses, mis on ümber ehitatud keskaegseks Toompeaks.