Kui palju teie peres liigutakse, käiakse jala? Kas 10 000 sammu saate ikka iga päev täis? Näiteks minul tuleb keskmiselt 10 kuni 12 tuhat sammu päevas. Kellel sammudest puudust tuleb, siis nüüd on hea põhjus end liigutama hakata. Terviserajad tähistavad sel nädalal nimelt oma 15. sünnipäeva ja kutsuvad teid liikuma. Õhinapõhisel ja suuresti tõesti entusiastide eestvedamisel on nende aastate jooksul rajatud Eestisse enam kui 1000 kilomeetri jagu terviseradasid Narvast Kuressaareni ja põhjarannikust Haanjani. Kõike seda ikka selleks, et eestimaalastel oleks kodu lähedal võimalus oma terviseradadel liikuda ja tervise eest paremini hoolt kanda!