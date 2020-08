Tipust Topini! Mis värk see veel on? Aga see on teatejooks Munamäe tipust Tallinnasse Piritale. Ehk siis 341 km! Ja sel nädalavahetusel juhtub kõik jälle! Joostakse kogu aeg ja järjest, ka öösel. Kuid lusti pärast! See ei ole võistlus.