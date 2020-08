Sel nädalavahetusel toimus Munamäe tipust Tipust Topini teatejooks. See on sõpruskondade ja paljude ettevõtete tiimide lõbus ettevõtmine. Kokku möllas tänavu üle 550 inimese. Kokku joosti umbes 341 kilomeetrit. Isegi ööpimedus ei olnud piisav, et jooksu ära lõpetada.