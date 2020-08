Tallinna linna jäätmeveohanke korruptsiooniasjas lükati kohtuistung jälle edasi. Kohtuall on bussifirma ATKO üks juhte Margo Tomingas ja prügikuningaks tituleeritud Kaido Laanjärv ning kohtulahing ise on saanud tuntuks erinevate edasilükkamistega. Sel korral on üks kaitsja eneseisolatsioonis.