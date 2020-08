Ferrari on küll vast selline masin, mis vaid üksikutele eestlastele jõukohane. On neid, kes ütlevad, et isegi, kui raha oleks, siis Ferrarit nad ikkagi ei ostaks, sest Eestis pole ju sellega kuskil õieti sõita. Aga ometi Ferrari keskus Tallinnas avati. Mitu autot siis ka aastas müüa plaanitakse?