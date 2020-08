Vanalinn on täis kummitusi, vaime ja surnuid hingi. Väidetavalt kummitab neisti tornis, lühikese ja pikajala tornis. Arvestades tumedatest seikadest kubisevat keskaegset ajalugu võib öelda, et seal on kummitustega seotud legende rohkem kui registreeritud elanikke.