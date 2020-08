Naised ei taha osaleda rinnavähi sõeluuringutes! Suurim probleem on sihtrühma ükskõiksus ja taju, et rinnavähiga seonduv ei puuduta neid. Kui naine tunneb end tervena mõeldakse, et milleks see asjata vaev! Aga tegelikult avastatakse rinnavähki juba siis kui ühtegi tervisekaebust veel pole.