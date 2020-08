Inimeste elu, kelle majapidamine jääb peatselt Lõuna-Eestis toimuva WRC MM -Rally radade äärde, pole lihtne. Tänaseks on nad palunud juba ralli korraldajatelt ametlikke lube, et ralli aja oma koju pääseda! See on vaid üks näide sellest, millega suursündmuse puhul arvestada tuleb.