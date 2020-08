Ajal, mil sajaprotsendiline prügi taaskasutamine ja ümbertöötlemine pole veel võimalik, on prügimäed ikkagi kõige odavamad kohad, kuhu oma jäätmed viia. Aga need paigad on pinnuks silmas rahvale, kes nende saastamägede kõrval elama peavad. Iraagis otsustati aga teha prügimäed ilusaks.