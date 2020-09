Tantsutüdrukust ja DJ-st miljonäriks ja miks mitte miljardäriks? See on võimalik ja ka siin meie kodumaal. Eesti noored Kee Abel Ja Erko Käärats mõtlesid välja nuti ehk kontaktivaba kehasalongi ja said rahvusvahelise fratsiisi ehk nende idee on nii hea, et ettevõtted üle maailma tahavad seda rentida.