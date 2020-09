Valitsuse sõnul tuleb Lätti reisides olla valmis karantiinireegliteks, sest nakatumiste arv Eestis on hüppeliselt kasvanud. Samas kinnitas Jüri Ratas, et eriolukorda plaanis kestestada ei ole, kuigi haiguskordaja Põhja-Eestis on palju murettekitavam kui Lõuna-Eestis.