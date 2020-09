Põhja prefektuuri teatel on vargad Harjumaal võtnud sihikule BMW-des olevad elektroonikaseadmed. Vähe sellest, minema on viidud nii auto rool kui ka iluliistud! Kõige rohkem on kahju kannatanud Tallinna külje all, Tabasalus ja Murastes, politsei on algatanud juurdluse!