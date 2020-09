Kui peaminister Ratase sõnul on haigekassa reservid otsakorral ja haiguslehe hüvitamine esimesest päevast ei tule hetkel kõne alla, siis haigekassa ise ütleb, et vajadusel on raha veel piisavalt alles. Sellegipoolest on haigushüvitise korra muutmiseks vaja valitsuse otsust.