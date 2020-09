Indrek Hargla seitsmest raamatust koosnevat Apteeker Melchiori keskaegsete krimipõnevusromaanide sarjast toodetava mängufilmide võtted toimuvad režissöör Elmo Nüganeni juhtimisel juulist detsembrini. Apteeker Melchiori filmimeeskond otsustas kolida võtted kaheks nädalaks Lätti, sest seal asub Tallinnale lähim filmilinnak, mis võimaldab rajada keskaegsed linnatänavad koos sisehoovide ja kõige sinna juurde kuuluvaga. Tallinna vanalinna häda on see, et keskaegsed hooned asuvad vaheldumisi uuema aja arhitektuuriga. See aga jätab vähe võimalusi keskaegse miljöö filmimiseks. Ka Eestis on olnud juttu analoogsete filmilinnakute rajamisest Tallinnasse, Tartusse või Ida-Virumaale, kuid hetkel meil sellised võimalused puuduvad. Filmivõtted Lätis kestavad kaks nädalat.